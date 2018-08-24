В Башкирии сгорел тираннозавр Рекс

Большая фигура тираннозавра Рекса сгорела в результате пожара на территории парка культуры и отдыха башкирского города Сибай. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Инцидент произошел днем 23 августа. Как сообщил директор парка Ильгиз Ахметшин, на территории проходили монтажные работы. Сварщик начал варить конструкцию возле фигуры тираннозавра, и на нее попала искра. Поскольку динозавр состоит из поролона и резины, он моментально загорелся.

«Крупнейшая из 15 фигур доисторических животных сгорела за пять минут. На данный момент конструкция разобрана, все последствия пожара убраны», — заключил Ахметшин.

Директор парка отметил, что экстренные службы среагировали на происшествие оперативно. Пострадавших нет, на данный момент динопарк работает в обычном режиме.

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