Саудовская Авария реформирует экономику в долг

Саудовская Авария намерена привлечь финансирование зарубежных банков на сумму 11 миллиардов долларов для проведения экономических реформ в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Как указывает газета, дыра в бюджете страны появилась из-за несостоявшегося IPO (первичное размещение акций) крупнейшей компании Saudi Aramco, которое должно было стать крупнейшим в истории.

Банки, которые будут предоставлять кредиты Суверенному фонду Саудовской Аравии, будут выбраны на этой неделе. По словам источников, планируется привлечь 16 ведущих банков.

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Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что Эр-Рияд отказался от первичного размещения на бирже пятипроцентного пакета акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco.

Сделка была анонсирована наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом еще в 2016 году. Она должна была стать главной частью глобальной программы «Видение 2030» по реформированию экономики и общественной жизни Саудовской Аравии.

Вывод компании на IPO должен был принести бюджету Саудовской Аравии, по некоторым оценкам, 100 миллиардов долларов. Сделку неоднократно переносили. О ее возможной отмене впервые стало известно весной 2018 года.

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