У живущих в долг россиян появится рейтинг

Персональный кредитный рейтинг начнут присваивать россиянам с 2019 года. Как сообщил в интервью «Российской газете», исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников, рассчитывать рейтинг будут автоматически на основе кредитной истории.

Чтобы новый инструмент оценки кредитоспособности заработал, необходимые поправки внесли в закон «О кредитных историях». Согласно им, определенный балл будет рассчитываться на основании информации о просроченных кредитах, уровня долговой нагрузки. Так же будет учтена давность кредитной истории и как часто приходили запросы на ее проверку.

Рейтинг будет рассчитываться на основании информации о наличии просроченных кредитов, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и ее давности, объяснил Мясников. Чем выше балл, тем ниже риск, связанный с выдачей кредита, добавил он.

«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — объяснил принцип работы рейтинга Мясников. Как он заметил, часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям «очень запутанной, сложной и непонятной».

«В нашей практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг — это некая агрегированная информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора», — добавил и.о. генерального директора ОКБ.

Впрочем, он обратил внимание, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Окончательное решение останется за кредитором.

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