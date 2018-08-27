Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами

Популярная в соцсетях 43-летняя дизайнер Люр Хсу (Lure Hsu) из Тайвани поделилась секретами молодости своего лица и тела. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам женщины, которой незнакомые редко дают больше 20 лет, основная часть проблем может быть решена с помощью постоянного увлажнения кожи. Кроме того, выходя из дома, Хсу наносит на лицо и тело солнцезащитный крем и регулярно принимает коллаген и витамин С.

Каждое утро Хсу выпивает чашку черного кофе без сахара, который «пробуждает ее кожу». Она избегает содержащих жиры и углеводы продуктов, заменяя их овощами и фруктами.

Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 21 Авг 2018 в 6:41 PDT

В Тайване Люр Хсу занимается фэшн-дизайном и имеет собственный бренд, который специализируется на мини-юбках и свитерах. Женщина показывает свою одежду в Instagram, где на нее подписаны 715 тысяч человек.

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В июле личная визажистка Рианны Присцилла Оно раскрыла несколько главных мейкап-секретов певицы. Выяснилось, что Рианна подбирает тональный крем под цвет плечам, а не лица. «Если тон кожи вашего лица светлее тона тела, выбирайте средство под плечо. Поднесите плечо к лицу и проверьте, совпадают ли оттенки», — посоветовала Оно.

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