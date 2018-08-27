Найдена управа на верующих коммунистов

Правящая в Китае Коммунистическая партия (КПК) обнародовала правила поведения для коммунистов, сообщает The Straits Times.

По данным газеты, членам партии запрещается высказывать критические комментарии в адрес КПК, «перевирать» историю страны, а также «распространять политические слухи и вредить единству партии». Кроме того, верующим коммунистам предписывают либо отречься от религии, либо покинуть партию.

«Члены компартии, являющиеся последователями той или иной религии, должны укрепиться с помощью образования, — говорится в документе, — Те, кто не изменят свои взгляды после помощи партии, должны будут ее покинуть».

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Свод правил был опубликован 26 августа, однако отдельные его пункты уже применялись на практике. Документ выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины в рамках крупномасштабной кампании по борьбе с коррупцией в стране и в рядах КПК, начавшейся с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году. Тогда он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни высокопоставленных, ни мелких чиновников. По данным «Синьхуа», всего в нем 142 пункта.

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