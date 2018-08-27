Найдена управа на верующих коммунистов

Правящая в Китае Коммунистическая партия (КПК) обнародовала правила поведения для коммунистов, сообщает The Straits Times.
По данным газеты, членам партии запрещается высказывать критические комментарии в адрес КПК, «перевирать» историю страны, а также «распространять политические слухи и вредить единству партии». Кроме того, верующим коммунистам предписывают либо отречься от религии, либо покинуть партию.
«Члены компартии, являющиеся последователями той или иной религии, должны укрепиться с помощью образования, — говорится в документе, — Те, кто не изменят свои взгляды после помощи партии, должны будут ее покинуть».
Свод правил был опубликован 26 августа, однако отдельные его пункты уже применялись на практике. Документ выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины в рамках крупномасштабной кампании по борьбе с коррупцией в стране и в рядах КПК, начавшейся с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году. Тогда он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни высокопоставленных, ни мелких чиновников. По данным «Синьхуа», всего в нем 142 пункта.