Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

В Японии пьяный мужчина соврал полицейским, что украл пистолет, чтобы его отвезли домой на машине. Как сообщает информационный портал Sora News 24, его арестовали.

Инцидент произошел в городе Фукуока на юго-западе страны. Полицейским позвонил неизвестный из таксофона, сообщил, что украл пистолет и направляется к полицейской будке. «Пожалуйста, стреляйте только по ногам», — попросил он.

На вызов выехала бригада из восьми полицейских, но вместо вооруженного преступника обнаружила 68-летнего пьяного безработного, который признался, что решил таким образом добраться домой: «У меня не получалось поймать такси, и я подумал, что полицейские подвезут меня бесплатно, если я им скажу, что украл пистолет». Его арестовали за ложный вызов.

Комментаторы оценили необычный подход японца к решению проблемы. «Мне бы не пришла в голову такая мысль. Моей душе не хватает свободы. Как скучно я живу», — посетовал один из них. Другой предположил, что если бы мужчина сказал, что заблудился, его бы не арестовали.

В конце июля сообщалось об американце, угнавшем машину скорой помощи. Он объяснил свой поступок нежеланием идти пешком домой по жаре в 47 градусов Цельсия.

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