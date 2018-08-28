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Минобороны показало видео ударов крылатыми ракетами

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Министерство обороны России показало кадры стрельбы крылатыми ракетами в рамках зачетного учения группировки сил Тихоокеанского флота. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Отмечается, что стрельбу проводила корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота, гвардейского ракетного крейсера «Варяг», а также МРК «Разлив» и «Мороз», атомного ракетного подводного крейсера «Томск» и расчётов БРК «Бастион».

Удар по судам-мишеням ракетами «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс» наносился из акватории Охотского моря и с побережья полуострова Камчатка. Дистанция — от 250 до 500 километров.

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