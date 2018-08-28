Неоязычники пришли на похороны бойца АТО и учинили мордобой ради топора в гробу

В украинском Львове на похоронах погибшего в Луганской области военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марьяна Найды произошла потасовка с участием друзей погибшего, которые хотели не допустить погребения тела Найды в соответствии с христианским обычаем. Детали инцидента раскрывает Zaxid.net.

Прощание с бойцом прошло 26 августа. На похороны с Найдой пришло около сотни мужчин в черных футболках, которые заявили присутствующим о якобы имевшем место завещании погибшего похоронить его по обычаям язычества. Также они обсуждали РУН-веру (украинское неоязыческое новое религиозное движение — прим. «Ленты.ру») и обычай хоронить викингов с мечом и топором. «Один "чернорубашечник" таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — указал бывший директор Лычаковского кладбища Игорь Гавришкевич, ставший очевидцем событий.

Настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла отец Степан Сус попросил молодых людей не препятствовать захоронению, однако те в ответ начали нецензурно выражаться и угрожать ему. «За 88 похорон, которые мы проводили для наших воинов АТО, никто меня в церкви, тем более у гроба усопшего, не посылал матом. Меня послали сегодня эти ребята», — сообщил Сус.

Священник также напомнил, что при отсутствии письменного завещания умершего, обряд захоронения определяют его ближайшие родственники. В итоге мать Найды согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.

Кроме того, друзья погибшего в ходе похорон сцепились с присутствовавшими на церемонии военными. Очевидцы потасовки указали, что некоторые из них были одеты в футболки с надписью Sons Of Odin. Valhalla (Сыновья Одина. Вальгалла; Один — суровый верховный бог древних скандинавов, забирающий в свою обитель Вальгаллу самых доблестных воинов — прим. «Ленты.ру»).

Марьян Найда в 18 лет ушел добровольцем в батальон «Донбасс». С августа 2015 года до сентября 2016 года он служил в Национальной гвардии Украины, а в феврале 2017 года заключил контракт с ВСУ. Погиб Найда 23 августа возле села Крымское в Луганской области, ему был 21 год.

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