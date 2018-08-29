Десятки судов из Франции напали на британских рыбаков и обратили их в бегство

В проливе Ла-Манш произошла стычка между рыболовными судами из Франции и Великобритании, закончившаяся бегством британских рыбаков. Об этом сообщает BBC News.

Конфликт вспыхнул в международных водах бухты Сены на расстоянии более 12 морских миль (22 километра) от побережья Франции. В понедельник, 27 августа, пять британских судов, занимавшихся ловлей морских гребешков, были окружены десятками рыбацких лодок из Франции.

На следующее утро французские рыбаки стали выкрикивать ругательства, бросать в британцев камни и металлические предметы, некоторые суда пошли на таран. По сведениям полиции Франции, рыбаки из Великобритании ответили им тем же.

Хотя британские корабли были крупнее, французы превосходили их числом. После стычки рыбаки из Великобритании спешно покинули бухту. Никто не пострадал, однако суда получили незначительные повреждения.

Британские власти отказались выслать военных на помощь рыбакам, так как конфликт произошел в международных водах. В то же время они обратили внимание на то, что суда, подвергшиеся нападению, имели полное право ловить гребешков в бухте Сены, пишет The Guardian. Франция заявила, что готова при необходимости направить в зону конфликта катера полиции, чтобы предотвратить новые стычки.

Причиной разногласий между странами стали отличия в подходе к ловле морских гребешков. Французы прекращают ее в октябре и не начинают до следующего мая. Тем временем рыболовные суда из Великобритании продолжают круглый год добывать этих моллюсков в международных водах бухты Сены.

Во Франции считают, что британцы разоряют бухту, истощая популяции гребешков непрерывным ловом. Это неоднократно приводило к столкновениям, во время которых рыбаки обменивались ругательствами и бросали друг в друга дымовые шашки и другие предметы.

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