Кремль счел рейтинг влиятельных россиян от Forbes странным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел странным рейтинг влиятельных людей России по версии Forbes. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 августа.

«Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить [президента РФ Владимира] Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список», — сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг издание опубликовало рейтинг ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. На второй строчке находится глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпрома» Алексей Миллер занял третье место.

В топ-10 также вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников и глава РЖД Олег Белозеров.

По мнению составителей рейтинга, Владимир Путин «автоматически» заслуживает первую строчку, поскольку занимает второе место в списке самых влиятельных людей мира, составленном американской версией журнала.

Впервые за пять лет российский лидер уступил лидерство в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes в мае. Издание разместило на первой строчке главу Китая Си Цзиньпина.

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