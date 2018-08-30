Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram

Российский профессиональный фотограф Катерина Матусова объяснила девушкам, какие позы необходимо принимать, чтобы удачно получаться на фотографиях. Ее слова передает «Дни.ру».

Первой женщина назвала позу в пол-оборота, которая, по ее словам, придает портрету загадочности. Однако главное — не поднимать плечи, потому что «отсутствие шеи никого не красит», говорит она.

Не менее удачно на снимках выглядят поднесенные к лицу руки. Во время позирования в таком положении не следует замирать: руки должны быть мягкими и расслабленными.

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Делая фотографию в полный рост, стоит помнить о границах кадра, чтобы случайно не обрезать руки или ноги. Матусова также напомнила, что при публикации в Instagram размер снимка дополнительно уменьшается.

По ее мнению, удачными и оригинальными получаются фотографии, снятые с верхнего ракурса. Она также порекомендовала избегать закрытой позы и перед фотосессией потренироваться у зеркала.

В июле один из ведущих специалистов по языку тела Трейси Браун рассказала, что значат некоторые популярные позы девушек на фотографиях в Instagram. Например, «запланированно-спонтанные» снимки, как у модели Оливии Бакленд, свидетельствуют о том, что девушки хотят выглядеть сексуальнее.

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