Умер муж Валентины Матвиенко

Умер муж спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает «Парламентская газета».

Владимир Матвиенко был полковником медицинской службы в отставке. Он работал в Военно-медицинской петербургской академии.

Со своим мужем Валентина Матвиенко познакомилась в студенческие годы. Вместе супруги прожили более 40 лет.

Соболезнования супруге умершего передал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее 30 августа умер народный артист СССР и депутат Государственной Думы России Иосиф Кобзон. Валентина Матвиенко передала слова поддержки и сочувствия его родным и близким и заявила, что его уход из жизни — невосполнимая утрата для отечественной культуры.

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