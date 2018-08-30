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В Приморье заключенный довел сокамерников до самоубийства

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В Приморском крае осужденного обвинили в доведении до самоубийства своих сокамерников. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Следователи выяснили, что обвиняемый систематически избивал потерпевших и требовал от них деньги. В результате из-за «постоянного унижения человеческого достоинства» двое осужденных покончили с собой.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также СК заинтересовался отсутствием надлежащего контроля со стороны администрации исправительного учреждения.

16 августа Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области организовало проверку по факту самоубийства заключенного в колонии номер 2 в Рыбинске; еще двое заключенных там инсценировали попытку самоубийства.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных сотрудниками читинской колонии из-за проигрыша сборной России хорватам на ЧМ-2018.

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