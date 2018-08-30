Россиянин покатал людей на танке и пожалел

В Санкт-Петербурге у местного предпринимателя Павла Бараненко конфисковали принадлежавший ему танк Т-60, передает ТАСС.

Решение было принято судьей, который также прекратил уголовное дело в отношение бизнесмена.

Согласно материалам расследования, весной мужчина организовал платное катание на бронированной технике для посетителей парка 300-летия Петербурга в Приморском районе города. Стоимость услуги составляла 300 рублей.

После того как двое детей 2003 и 2008 годов рождения, а также мужчина 1985 года рождения упали с танка и получили травмы, в отношении Бараненко возбудили уголовное дело. Преследование было прекращено после того, как он примирился с пострадавшими.

26 августа сообщалось, что гостям форум «Армия-2018» не дали приблизиться к танку Т-14 Армата, хотя о такой возможности писали СМИ, анонсировавшие выставку.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



