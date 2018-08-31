Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

Ирак запретил российскому военному самолету входить в свое воздушное пространство. Лайнер Ту-154М, следовавший из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, был вынужден вернуться в Иран. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает агентство Al-Masdar News.

Как отмечает издание, самолет, вероятно, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы попасть в Сирию.

Багдад пока не назвал причины этого решения.

Из России в Сирию можно лететь через Турцию, однако Стамбул не разрешает российским ВКС входить в воздушное пространство страны, хотя несколько раз военные машины все же осуществляли полеты над республикой, передает «Интерфакс». Москва для этих целей пользуется в основном воздушным пространством Ирака и Ирана.

Сирия и Ирак заключили соглашение, которое открывает небо над странами для военных самолетов в случае нападения (или угрозы нападения) боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Ту-154М, отмечает агентство, вероятно, перевозит военнослужащих на авиабазу Хмеймим, поэтому решение Багдада вызывает вопросы.

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