Маска пытались сместить с поста главы Tesla

Основатель крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla Илон Маск мог покинуть фирму по решению акционеров в июне, пишет Reuters.

Агентство ссылается на документы инвестиционной компании BlackRock в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США. Представители компании, имеющей долю в Tesla, участвовали в июньском совете акционеров и проголосовали за смещение Маска с должности председателя совета директоров.

Бизнесмена должен был заменить независимый директор. Однако предложение не было поддержано — большинство акционеров проголосовало против.

Reuters отмечает, что голосование состоялось еще до объявления Маска о намерении провести делистинг Tesla и сделать ее частной компанией. Соответствующий твит бизнесмена вызвал широкий резонанс, поскольку предложенная цена была сильно выше рыночной на тот момент. В дальнейшем Маск отказался от идеи после совещания с другими акционерами, в том числе сотрудниками компании.

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