Художник Протей Темен вдохновился ртутью

Российский ювелирный бренд Avgvst выпустил новую коллекцию совместно с современным московским художником Протеем Теменом. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 августа.

В линию «Ртуть» вошли 20 предметов из серебра либо белого золота, включая кольца, браслеты, украшения для пирсинга носа и брови, серьги, базубанды (браслеты на предплечье), броши-пины, чокеры, колье и подвески. Основной декоративный элемент украшений — мотив в виде капли ртути или шариков, в которые самопроизвольно скатывается разлитая ртуть.

Фото: Avgvst x Protey Temen 1 /6

Это вторая коллаборация Темена и бренда Avgvst, основанного дизайнером Натальей Брянцевой. «Со временем материя плавится. Жидкость никогда не обретет покоя, не сможет принять окончательного очертания, — рассказал художник Протей Темен о вдохновившем его жидком металле. — Приближенные, сконцентрированные частицы, гладкие своим внутренним блеском, притягиваются друг к другу, чтобы слиться и снова распасться. Первый шаг изменения ведет к формированию новых соцветий ожившего металла. Материи не больше и не меньше — она искрится, играет, собирается и исчезает. Вытянув один миг этого явления, мы хотим найти возможность преодолеть время, сохранить, чтобы разглядеть».

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Протей Темен — российский современный художник, мультидисциплинарный медиаартист, работающий в жанре тотальных инсталляций, сочетающих графику, видео-арт, скульптуру и живопись. Участник Венецианской биеннале 2011 года, европейской биеннале современного искусства Manifesta 10, международной биеннале цифрового искусства The Wrong. Преподаватель Школы дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Работы Протея Темена хранятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Российской государственной библиотеке, галерее «Комната», частных собраниях.

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