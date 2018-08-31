«Невзламываемый» кошелек взломали

Специалист в области информационной безопасности Салим Рашид (Saleem Rashid) взломал криптокошелек Bitfi, ранее признанный «невзламываемым». Об этом он сообщил в своем Twitter. Однако от обязательства выплатить за это 250 тысяч долларов компания отказалась.

30 августа Рашид опубликовал видео, где демонстрирует фактический взлом криптокошелька. В комментарии он назвал утверждение о «невзламываемости» дурацким. «Можете ли вы себе представить, что это предположение окажется ложным?» — написал он.

Спустя полчаса представители Bitfi опубликовали заявление, где сообщили, что их специалист подтвердил найденные уязвимости, и пообещали исправить проблему. Также администрация закрыла программу премирования исследователей за найденные изъяны и решила убрать из описания кошелька слова «невзламываемый».

Ранее за взлом «неприступного» кошелька организация обещала премию в 250 тысяч долларов (более 17 миллионов рублей). Каждому желающему попробовать себя в хакерском искусстве сначала следовало заплатить 120 долларов (более 8 тысяч рублей) за сам продукт, и лишь потом взломать его.

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