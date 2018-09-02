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В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая

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США в 1960-е годы рассматривали возможность массового уничтожения жителей СССР и Китая. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности» при университете Джорджа Вашингтона.

В случае ответного ядерного удара Единый интегрированный оперативный план (SIOP) 1964 года предусматривал уничтожения противников США как индустриальных держав. В частности, для этого требовалось уничтожить 70 процентов промышленного потенциала, при этом допускалась гибель 71 процента городских жителей СССР.

В сентябре 2017 года Минобороны России расскеретило документы, по которым в период карибского кризиса в начале 1960-х годов на Кубе погибли более 60 граждан СССР. «Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2015 года стало известно о случае ошибочного приказа о запуске ядерных ракет. Описываемые события произошли 28 октября 1962 года на четырех секретных ракетных базах США на японском острове Окинава. Капитан Уильям Бассетт (William Bassett), управляющий пуском офицер, получил по радио приказ на запуск четырех крылатых ракет с ядерным зарядом, причем шифр совпал с тем, что находился в секретном конверте с инструкциями.

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