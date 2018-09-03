Россияне выстроили из машин портрет Шуфутинского

Жители Воронежа на одной из городских стоянок выстроили портрет Михаила Шуфутинского из машин, сообщается в паблике «МДПС.Воронеж: Перезагрузка» во «ВКонтакте».

Участие в мероприятии приняли около 80 автомобилей.

«Вот и очередной раз Михаил перевернул календарь и снова на нас смотрит та самая дата — 3 сентября», — написали организаторы. — И пусть в первый понедельник осени у вас останется на душе 2 сентября. Когда все было хорошо, было солнце и тепло на улице и в душе».

В сентябре 2017 года эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал журналистам, что сразу же полюбил песню «Третье сентября» и в течение 25 лет с момента выхода композиции исполняет ее практически на каждом концерте. Стихи к песне написал Игорь Николаев, а музыку — Игорь Крутой.

Ежегодно 3 сентября соцсети пополняются новой порцией шуток, основанных на цитатах из хита Шуфутинского, особенно о горящих рябинах и переворачивании календаря.

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