Су-35 назвали худшим кошмаром ВВС США

Журналисты американского издания The National Interest назвали российский истребитель Су-35 худшим кошмаром американских ВВС.

Су-35 поступил на вооружение Китая и, по мнению издания, является одним из самых боеспособных истребителей китайских ВВС. Указывается, что наибольшие проблемы для американских ВВС представляют новейшие китайские ракеты PL-15, которые могут быть установлены на Су-35.

«Если дело дойдет до столкновения, Су-35 может занять видное место в любой попытке Китая подчинить Тайвань. Он является лучшим истребителем НОАК, разве что истребитель-невидимка J-20 его превосходит, но он вряд ли будет использоваться в ближайшее время, — отмечается в статье. — Вооружившись ракетой большой дальности типа "воздух-воздух", он может атаковать американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные самолеты».

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около 2,5 миллиарда долларов был заключен в ноябре 2015 года. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала, а 26 декабря стало известно о передаче первых четырех истребителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



