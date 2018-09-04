Филиппинец устроил всему миру тест на внимательность и навлек на себя гнев толпы

Житель Филиппин Джонас Туасон опубликовал в Facebook пост с картинкой, на которой женщина кормит грудью младенца в кафе. Молодой человек начал пост с критики, не уточняя, за что конкретно осуждает женщину. Тысячи пользователей соцсети принялись распекать студента, не дочитав текст до конца, из-за чего попали в нелепую ситуацию.

«Женщины, не делайте так! То, что нормально дома, где тебя никто не видит, абсолютно недопустимо в общественном месте. Особенно там, где люди принимают пищу. Я не знаю, о чем она думает, но мне неприятно это видеть. Я знаю, что сейчас сюда понабегут защитники, но никто не сможет переубедить меня: это ненормально. Это плохая привычка», — начал послание Туасон.

В конце поста он еще раз призвал «никогда не класть свои вьетнамки на стол». Однако разъяренные сторонники грудного вскармливания в общественных местах не дошли до финала и начали писать гневные комментарии. В результате из 76 тысяч сообщений, оставленных под постом, значительная доля касалась недопустимости сексуализировать грудь кормящей матери. «Грудь — это не игрушки для мужчин и не порнография. Ее биологическая функция — кормить детей!» — возмутилась жительница США в комментариях.

Свое мнение высказывали и противники публичного кормления грудью. Они советовали женщине прикрыться, чтобы не смущать окружающих, когда он кормит малыша на всеобщем обозрении.

«Идиоты, куда вы смотрите? Пост не имеет никакого отношения к вскармливания, это про шлепки на столе! Пост написан для доверчивых глупцов и у него по-настоящему успешно получилось это продемонстрировать!» — призвал британец Дэрил Браун (Daryl Brown), однако юзеры продолжили оставлять гневные комментарии, не дочитав запись.

Когда пользователи поняли, что филиппинец решил устроить им тест на внимательность, они приняли иронизировать над собой, а также в шутку отстаивать право матери класть свою обувь, куда ей угодно.

На постсоветском пространстве эксперимент решил повторить игрок «Что? Где? Когда?» Роман Оркодашвили. Он опубликовал в Facebook тот же снимок и перевел текст. Этот пост также стал вирусным, в комментариях под ним отметились жители разных стран СНГ. Запись возымела примерно такой же эффект.

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