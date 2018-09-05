Израилю отказали в признании Иерусалима столицей

Парагвай перенес свое посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив. Об этом сообщил министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони, его слова передает Reuters.

«Парагвай хочет внести свою лепту в ускорение региональных дипломатических усилий для достижения полноценного, справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке», — заявил глава внешнеполитического ведомства латиноамериканского государства. По словам чиновников палестинской администрации, они приложили руку к этому решению Асунсьона.

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В ответ на этот шаг Израиль отозвал своего посла для консультаций и объявил о закрытии посольства в Парагвае. «Израиль весьма серьезно относится к необычному решению Парагвая, которое усложнит отношения между странами», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

Парагвай перенес свое посольство в Израиле в Иерусалим в мае. «Это исторический день, который укрепит связи между Парагваем и Израилем», — заявлял тогда президент Парагвая Горацио Картес. В ответ глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отметил, что это великий день для дружбы между двумя государствами.

Парагвай решил перенести посольство в Иерусалим вскоре после соответствующего решения президента США Дональда Трампа, которое тот принял в декабре 2017 года.

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