Еще одна страна открыла посольство в Иерусалиме

Парагвай перенес свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, это третья страна вслед за США и Гватемалой, которая пошла на подобный шаг. На церемонии открытия дипмиссии присутствовали президент Парагвая Горацио Картес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Это исторический день, который укрепит связи между Парагваем и Израилем», — заявил латиноамериканский лидер. В ответ глава израильского правительства отметил, что это великий день для дружбы между двумя государствами.
13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства в Иерусалим. За три недели до этого власти Израиля пообещали оказать поддержку первым десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.
Перенос американского диппредставительства из Тель-Авива обострил отношения между Палестиной и Израилем. В конце марта мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев. 14 мая в связи с переносом американского посольства протесты ожесточились.