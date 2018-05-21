Еще одна страна открыла посольство в Иерусалиме

Парагвай перенес свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это третья страна вслед за США и Гватемалой, которая пошла на подобный шаг. На церемонии открытия дипмиссии присутствовали президент Парагвая Горацио Картес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это исторический день, который укрепит связи между Парагваем и Израилем», — заявил латиноамериканский лидер. В ответ глава израильского правительства отметил, что это великий день для дружбы между двумя государствами.

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13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства в Иерусалим. За три недели до этого власти Израиля пообещали оказать поддержку первым десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.

Перенос американского диппредставительства из Тель-Авива обострил отношения между Палестиной и Израилем. В конце марта мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев. 14 мая в связи с переносом американского посольства протесты ожесточились.

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