Украина объяснила «крымское оружие» в Донбассе

Россия не смогла обеспечить сохранность оружия в Крыму, и оно с территории полуострова попадает в Донбасс. В связи с этим заведено уголовное дело против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацполицию.

По словам главы украинской полиции Сергея Князева, началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что это оружие поступало в руки незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось против украинских военных.

Князев рассказал, что полиция установила более 60 фактов изъятия оружия из Крыма, которое находилось раньше в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает обвинения.

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