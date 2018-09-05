В популярном у туристов городе запретили есть на улице

Власти итальянской Флоренции запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города. Об этом сообщает Daily Mail.

Закон вступил в силу во вторник, 4 сентября. Все принимающие пищу на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 будут оштрафованы на 500 евро.

Меры были приняты для того, чтобы защитить местных жителей от толп туристов, которые останавливаются перекусить посреди улицы и мешают движению в городе. За исполнением нового закона будут следить волонтеры, которых и уполномочили выписывать штрафы.

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