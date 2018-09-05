Путешествия
 
Последние новости
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
Российская газета раскрыла подробности об «отравителях» Скрипалей
Россия продаст уникальный бриллиант
Священник захотел нажиться на декольте невест
Киев распек Москву за работу ФСБ в Донбассе
Атомщики отказались рано уходить на пенсию
Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег
Ведущий «Воскресного времени» покинул Первый канал
Объяснен отказ Виктора Ана от жизни в России
Новости партнеров

В популярном у туристов городе запретили есть на улице

Перейти в «Мою Ленту»

Власти итальянской Флоренции запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города. Об этом сообщает Daily Mail.

Закон вступил в силу во вторник, 4 сентября. Все принимающие пищу на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 будут оштрафованы на 500 евро.

Меры были приняты для того, чтобы защитить местных жителей от толп туристов, которые останавливаются перекусить посреди улицы и мешают движению в городе. За исполнением нового закона будут следить волонтеры, которых и уполномочили выписывать штрафы.

В июне отель Angel's Peninsula в Мармарисе (Турция) запретил туристке из России выставлять в Instagram фотографии в бикини.
По правилам гостиницы, на территории разрешено фотографироваться только в мусульманской одежде, однако россиянка Анастасия Монстович не знала об этом и опубликовала несколько снимков в купальнике с геотегом отеля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Florence bans EATING in the street - and anyone caught snacking on the go could be fined £450
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини
Путешествия
Путешествия00:0124 августа
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте

«Привет, красавица! Пообщаемся?»

Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

18:52Сегодня

Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета

20:11 4 сентября

Названа опасная для здоровья пища в отпусках

Путешествия00:01 3 сентября
Пожары в Португалии

«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»

Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
16:4125 августа

Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе

17:14Сегодня

Назван лучший музей в мире

01:53 4 сентября

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Путешествия00:11 9 августа

«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»

Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
12:0311 августа

Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

11:25Сегодня

Авиакомпания разлучила геев на глазах у натуралов

22:04 3 сентября

Названо самое выгодное время бронирования отелей

Россия
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег
Переживающих из-за химикатов в Крыму назвали агентами украинских спецслужб
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Кремль отреагировал на скандал вокруг Google
Удальцов прекратил сухую голодовку
Все материалы
Мир
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»
Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Россию уличили в стремлении убить Максакову
Лавров назвал цель активности США на Украине
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Медведев назвал способ развязать торговую войну
Все материалы
Силовые структуры
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Названный главным вором России Шишкан определился со «свитой»
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Отсидевший 32 года рецидивист от скуки захватил в заложники мальчика
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
Предсказана ранняя смерть миллиарда человек
«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство
Объяснен отказ Виктора Ана от жизни в России
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов
Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала
Верка Сердючка выступила перед «первыми лицами российской политики»
Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне
Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
Познер решил разочаровать Лимонова и не умирать
Лимонов почуял смерть Познера
Мошенники нашли убедительный способ обворовать россиян
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Священник захотел нажиться на декольте невест
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В популярном у туристов городе запретили есть на улице
Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Назван лучший музей в мире
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых
Ребенок провел четыре дня в лесу и выжил
Женщину-трансгендера со «слишком мужским голосом» заблокировал банк
Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца
Все материалы
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE
Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Морская болезнь
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Треть новых квартир в Москве оказались «одетыми»
Названы московские новостройки у метро с самыми дешевыми квартирами
Москвичи отказались от больших квартир
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Все материалы