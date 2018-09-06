У бывшего президента России сменился пресс-секретарь

Наталья Тимакова покинет должность пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева в связи с переходом на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Новым пресс-секретарем главы правительства станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров Константин Чуйченко.

«Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», — рассказала Тимакова. По ее словам, решение о смене работы она приняла полгода назад и сейчас завершает переговоры с ВЭБ.

Наталья Тимакова была пресс-секретарем Медведева с мая 2012 года, когда он впервые занял пост премьер-министра, а также в течение всего его четырехлетнего президентского срока. С 2000-го занимала различные должности в управлении пресс-службы президента России, а в октябре 1999-го временно была и.о. пресс-секретаря председателя правительства, премьером тогда был Владимир Путин. До государственной службы работала в СМИ, в частности в «Интерфаксе» и «Коммерсанте», освещая новости политики.

Своей главной ошибкой в работе с Медведевым в бытность его президентом Тимакова называла решение опубликовать в блоге главы государства обращение с призывом к россиянам играть в бадминтон.

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