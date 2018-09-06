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Признаки зарождающегося матриархата заметили в Подмосковье

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Большинство сделок по приобретению новых квартир в Московской области заключают женщины. К такому выводу пришли аналитики компании IKON Development, проанализировав структуру продаж в одном из жилых комплексов на Пятницком шоссе. Материалы подготовленного ими исследования предоставлены «Дому» в четверг, 6 сентября.

По данным экспертов, на женщин приходится 54 процента сделок, мужчины совершают 46 процентов покупок. Год назад, в 2017-м, расклад был иным: большинство (52 процента) договоров долевого участия в строительстве подписывали представители сильного пола.

Самыми активными покупателями жилья в Подмосковье оказались клиенты в возрасте 25-35 лет — на них пришлось 42 процента сделок в первом полугодии 2018-го. За год этот показатель не изменился. Еще 31 процент сделок заключили клиенты 36-45 лет (29 процентов в 2017-м). Всплеск спроса зафиксирован со стороны молодых покупателей в возрасте до 25 лет включительно: в этом году на них прошлось 15 процентов всех сделок, тогда как в прошлом — 4 процента.

«Таким образом, главная тенденция первого полугодия 2018 года — это интерес к покупке недвижимости со стороны молодых клиентов, которые ранее занимали минимальную долю в структуре сделок», — отмечается в исследовании IKON.

Вследствие «омоложения» покупателей снизилась и доля клиентов, находящихся в браке. В первом полугодии 2017-го на подмосковном рынке новостроек таких было 64 процента, сейчас — 42 процента. Одновременно уменьшилось и число покупателей с детьми: с 80 процентов до 75-ти.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявлял, что в Новой Москве женщины также чаще, чем мужчины, приобретают жилье в строящихся домах. По данным чиновника, только за год к марту 2018-го доля покупательниц на рынке новостроек Троицкого и Новомосковского округов увеличилась на восемь процентов.

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