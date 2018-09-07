Руководители «Газпрома» попали в аварию

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве, сообщил Пятому каналу официальный представитель государственной корпорации Сергей Куприянов.

«Был небольшой инцидент по дороге из аэропорта [Остафьево] на переговоры, но это ни на что не повлияло», — подчеркнул он.

В беседе с «Интерфаксом» Куприянов отметил, что ДТП произошло «не по нашей вине». По его словам, авария оказалась незначительной.

Пресс-секретарь холдинга добавил, что Миллер чувствует себя хорошо и вопрос его госпитализации не обсуждается.

Участником инцидента также оказался председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, передает ТАСС. Информации о его самочувствии нет.

Аэропорт Остафьево расположен в Новомосковском административном округе Москвы, рядом с районом Южное Бутово. Эксплуатантом объекта является предприятие «Газпром авиа», принадлежащее «Газпрому».

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