Руководители «Газпрома» попали в аварию

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве, сообщил Пятому каналу официальный представитель государственной корпорации Сергей Куприянов.
«Был небольшой инцидент по дороге из аэропорта [Остафьево] на переговоры, но это ни на что не повлияло», — подчеркнул он.
В беседе с «Интерфаксом» Куприянов отметил, что ДТП произошло «не по нашей вине». По его словам, авария оказалась незначительной.
Пресс-секретарь холдинга добавил, что Миллер чувствует себя хорошо и вопрос его госпитализации не обсуждается.
Участником инцидента также оказался председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, передает ТАСС. Информации о его самочувствии нет.
Аэропорт Остафьево расположен в Новомосковском административном округе Москвы, рядом с районом Южное Бутово. Эксплуатантом объекта является предприятие «Газпром авиа», принадлежащее «Газпрому».