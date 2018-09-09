Появилось видео с места ДТП с участием премьер-министра Абхазии

В сети появились первые кадры с места ДТП, в котором погиб премьер-министр частично признанной республики Абхазия Геннадия Гагулия. Видео опубликовало агентство Sputnik Абхазия.

О смерти Геннадия Гагулии стало известно накануне. Сообщалось, что кортеж, в котором следовал глава правительства республики, возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии. ДТП произошло недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Руководитель республики в происшествии не пострадал.

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