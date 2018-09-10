Престарелый миллионер пришел на телешоу и потребовал идеальную жену

72-летний британец Бенджамин Слейд (Benjamin Slade) рассказал в эфире телеканала ITV о качествах, которыми должна обладать его будущая избранница. Об этом пишет таблоид Mirror.

Потомок короля Георга IV сообщил, что его будущей жене должно быть около 35 лет. Хозяйка дома сэра Слейда должна уметь стрелять, а также водить автомобиль и вертолет. Помимо прочего, она должна быть фертильна, так как он мечтает о наследнике.

Вероятно, избранница миллионера обязана иметь квалификации дизайнера и экономки. По признанию немолодого жениха, он не способен даже купить ковер, а дом нуждается в обновлении интерьера и приведении в порядок. Прибегать к услугам профессионалов он не желает, так как считает оплату их труда неоправданно высокой. Брак с женщиной, которая сможет удовлетворить все его потребности, он назвал отличной сделкой — «два по цене одного».

Также Слейд отметил, что разыскивает разнорабочего, потому что предыдущий нанятый «убежал с последней хозяйкой дома».

Многие телезрительницы выразили готовность связать свою жизнь со Слейдом. Они называли его восхитительным мужчиной и блестящей партией.

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