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15:00, 4 июля 2025Россия

При атаке почти трех десятков дронов ВСУ на российский регион оказался поврежден детсад

В Миллеровском районе Ростовской области из-за атаки ВСУ поврежден детсад
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В Миллеровском районе Ростовской области детский сад оказался поврежден в результате налета почти трех десятков беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Олег Коваленко в Telegram-канале.

«Из дома, получившего повреждения, эвакуированы жители. В ближайших домах повреждены окна и двери, разбито остекление.
Кроме того, в результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада — повреждено 10 оконных проемов», — написал Коваленко.

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По его словам, жертвой атаки ВСУ на Ростовскую область стала женщина, которая работала воспитателем, а перед уходом на пенсию была заведующей детского сада.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Одна женщина в результате атаки получила несовместимые с жизнью травмы. Из многоэтажки, которая получила наибольшие повреждения, эвакуировали людей. Жители опубликовали кадры падения и мощного взрыва дрона в Ростовской области.

ЖЗЛ
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