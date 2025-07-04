При атаке почти трех десятков дронов ВСУ на российский регион оказался поврежден детсад

В Миллеровском районе Ростовской области из-за атаки ВСУ поврежден детсад

В Миллеровском районе Ростовской области детский сад оказался поврежден в результате налета почти трех десятков беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Олег Коваленко в Telegram-канале.

«Из дома, получившего повреждения, эвакуированы жители. В ближайших домах повреждены окна и двери, разбито остекление.

Кроме того, в результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада — повреждено 10 оконных проемов», — написал Коваленко.

По его словам, жертвой атаки ВСУ на Ростовскую область стала женщина, которая работала воспитателем, а перед уходом на пенсию была заведующей детского сада.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Одна женщина в результате атаки получила несовместимые с жизнью травмы. Из многоэтажки, которая получила наибольшие повреждения, эвакуировали людей. Жители опубликовали кадры падения и мощного взрыва дрона в Ростовской области.