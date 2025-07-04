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15:03, 4 июля 2025Россия

Боец СВО приехал в отпуск с передовой и остался без 1,6 миллиона рублей

В Орловской области боец СВО приехал в отпуск и расстался с 1,6 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) приехал в отпуск с передовой и остался без 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает сетевое издание Орелtimes.

Мужчина отказывался платить алименты, из-за чего накопил большой долг. Из-за этого в отношении россиянина даже возбудили уголовное дело. После этого он и принял решение уйти на СВО.

Приехав из зоны боевых действий в отпуск, мужчина полностью погасил долг. Несмотря на это, обязанность по уплате текущих алиментов за ним сохранилась. Денежные средства в соответствующем объеме будут вычитать из его зарплаты.

Ранее другой участник СВО, многодетный отец из Челябинской области, узнал об отправке его детей в детдом. Мать детей бойца была лишена родительских прав, пока отец находился на фронте. Военнослужащий намерен добиться возвращения детей домой.

ЖЗЛ
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