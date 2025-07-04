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15:03, 4 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявила о нежелании США видеть Ермака

Депутат Рады Федина: Ермака не хотят видеть в США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Главу офиса президента Украины Владимира Зеленского не хотят видеть в США. Об этом заявила депутат Верховной Рады София Федина, передает ТАСС.

«Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не полномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года», — заявила нардеп.

По ее словам, претензии к Ермаку есть и у республиканцев, и у демократов, а у Украины нет «адекватных представителей» для переговоров с США, поскольку в Вашингтон отправляются только представители правящей фракции партии «Слуга народа».

Ранее издание Politico сообщило, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Его упрекают в том, что он слишком требователен и груб по отношению к американским чиновникам. Источники издания отмечают его неумение разбираться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента.

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