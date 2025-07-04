Тейлор Свифт вышла в свет в рубашке за четыре тысячи рублей

Певица Тейлор Свифт посетила ресторан в рубашке за четыре тысячи рублей

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в дешевом изделии. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 35-летнюю знаменитость, которая посетила ресторан в Огайо, США, с возлюбленным, Трэвисом Келси. Для данного случая звезда выбрала белую поплиновую рубашку с принтом в виде летящих чаек, стоимость которой составляет 50 долларов (четыре тысячи рублей).

Помимо этого, артистка надела плиссированную юбку-шорты Sandy Liang. Вдобавок она собрала волосы в хвост.

В феврале Тейлор Свифт вышла на публику в украшениях почти за пять миллионов рублей. Певица пришла на решающий матч Национальной футбольной лиги (Супербоул) в сезоне 2024 года в роскошных ювелирных изделиях.