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16:38, 14 февраля 2025Ценности

Тейлор Свифт вышла в свет в украшениях почти за пять миллионов рублей

Певица Тейлор Свифт пришла на Супербоул в украшениях за 60 тысяч долларов
Екатерина Ештокина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт пришла на решающий матч Национальной футбольной лиги (Супербоул) в сезоне 2024 года в украшениях почти за 5 миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость вышла в свет в ювелирных изделиях, общая стоимость которых составила 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). Среди них — цепь из 14-каратного золота и пяти небольших бриллиантов на запястье, кольцо и браслет. Помимо этого, звезду также украшала цепочка и золотые часы с бриллиантами.

Ранее в феврале Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей. Исполнительница посетила футбольный матч в наряде Louis Vuitton.

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