Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

Певица Тейлор Свифт вышла на публику в наряде Louis Vuitton за миллион рублей

Американская певица Тейлор Свифт посетила футбольный матч в наряде Louis Vuitton стоимостью в один миллион рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

35-летняя исполнительница вышла на публику в черно-золотой жаккардовой куртке с монограммой за пять тысяч долларов (493 тысячи рублей), плиссированной мини-юбке и ботильонах на каблуках за 1,8 тысячи долларов (177 тысяч долларов).

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Помимо этого, знаменитость надела красные колготки и шапку за 550 долларов (54 тысячи рублей). Ее образ завершила сумка за 2,85 тысячи долларов (281 тысяча рублей). Общая стоимость наряда Свифт составила 10,2 тысячи долларов (1,004 миллиона рублей).

Ранее в январе Тейлор Свифт назвали самой стильной знаменитой женщиной. Представители модного британского бренда Superdry выяснили, что ежемесячно образами поп-исполнительницы интересуются 83,2 тысячи пользователей сети.