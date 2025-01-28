Названа самая стильная знаменитая женщина

NYP: Певица Тейлор Свифт стала самой стильной знаменитой женщиной

Представители модного британского бренда Superdry назвали самую стильную знаменитую женщину. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post (NYP).

Ею стала 35-летняя певица Тейлор Свифт. Эксперты марки изучили количество поисковых запросов с ключевыми словами «мода», «наряды» и «стиль» в период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года и выяснили, что ежемесячно образами поп-исполнительницы интересуются 83,2 тысячи пользователей сети.

Второе место в рейтинге занял певец Гарри Стайлс. Его стиль нравится 20,8 тысячи юзерам. На третьем месте актриса Зендея с показателем 20,7 тысячи. На четвертых и пятых позициях оказались рэпер Канье Уэст и поп-исполнительница Билли Айлиш.

Ранее сообщалось, что британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. С помощью правила золотого сечения эксперт определил, что супермодель Кейт Мосс обладает почти идеальной внешностью.