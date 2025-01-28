Названа самая стильная знаменитая женщина

Представители модного британского бренда Superdry назвали самую стильную знаменитую женщину. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post (NYP).
Ею стала 35-летняя певица Тейлор Свифт. Эксперты марки изучили количество поисковых запросов с ключевыми словами «мода», «наряды» и «стиль» в период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года и выяснили, что ежемесячно образами поп-исполнительницы интересуются 83,2 тысячи пользователей сети.
Второе место в рейтинге занял певец Гарри Стайлс. Его стиль нравится 20,8 тысячи юзерам. На третьем месте актриса Зендея с показателем 20,7 тысячи. На четвертых и пятых позициях оказались рэпер Канье Уэст и поп-исполнительница Билли Айлиш.
Ранее сообщалось, что британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. С помощью правила золотого сечения эксперт определил, что супермодель Кейт Мосс обладает почти идеальной внешностью.