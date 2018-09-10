Страстное увлечение невесты WhatsApp разрушило семью

Камар Хайдар (Qamar Haidar) из индийского города Амрохе не пришел на собственную свадьбу из-за того, что его невеста слишком много времени проводит в WhatsApp. Об этом рассказал отец девушки Уроой Механди (Urooj Mehandi), сообщает NDTV.

Свадьба была запланирована на 5 сентября. По рассказу мужчины, семья невесты прождала жениха до вечера, однако он так и не появился. Отец невесты отправил своего брата в дом жениха, чтобы выяснить, что произошло.

«Они [семья] отказались женить сына на моей дочери, заявив, что она не очень хороша, поскольку слишком много времени проводит в WhatsApp», — сказал Механди.

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Отец невесты умолял Камара и его родственников, чтобы он уважил гостей, которые собрались на торжество, но тот отказался. После этого семья Хайдара заявила, что жених переменит решение, если за невесту предложат 6,5 миллиона рупий (6,3 миллиона рублей по текущему курсу) в качестве приданого.

После этого отец невесты обратился в полицию. В полицейском участке агентству ANI заверили, что проведут расследование и примут необходимые меры.

Отмечается, что третьего сентября в другом индийском городе, Барели, жених убил невесту после того, как ее семья отказалась выдать приданое. Женщина подала заявление в полицию, которое муж требовал отозвать. После того как она отказалась это сделать, он расправился с ней.

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