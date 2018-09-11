«Гости из будущего» воссоединятся ради юбилея MTV

В московском спорткомплексе «Oлимпийский» пройдет шоу «MTV 20 лет», посвященное юбилею российского телеканала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ведущими шоу станут звезды разных поколений MTV, в том числе Тутта Ларсен, Александр Белоногов, Яна Чурикова и Лика Длугач. На сцене выступят, в частности, Сплин, Noize MC, Therr Maitz, Елка, Feduk, SunSay, Линда, Дима Билан, Полина Гагарина и Алсу.

Как отмечают организаторы, специально для мероприятия на один вечер воссоединится группа «Гости из будущего», объявившая о своем распаде десять лет назад.

Live-шoу «MTV 20 лет» сoстoится 27 сентября. Лайн-ап мероприятия будет дополнятся. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте.

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