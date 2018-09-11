Сотни незнакомок помогли студенту обрести случайно потерянную возлюбленную

Студент канадского университета Калгари Карлос Зетина (Carlos Zetina) познакомился в баре с девушкой по имени Николь, но оказалось, что она дала ему неправильный номер. Тогда молодой человек разослал письма сотням девушек с таким же именем. В ответ они решили помочь ему найти возлюбленную, рассказывает канадская версия Huffington Post.

Сообщения от Зетины получили 247 представительниц женского пола с разными вариациями имени Николь из каталога канадского университета. Среди них оказались и первокурсницы, и профессора. «Если ваше имя Николь, вы из Голландии и вы считаете, что Ницше удручает, тогда напишите мне», — говорилось в письме.

По словам молодого человека, он решился на массовую рассылку, не желая, чтобы Николь думала, будто он «плохой парень, который ей не написал».

Среди адресатов не оказалось разыскиваемой Николь, однако одна из получивших послание девушек решила помочь молодому человеку и создала в Facebook группу по поиску той самой Николь. История приобрела популярность в социальных сетях и искомая Николь вышла на связь. Она заявила, что не нарочно дала Карлосу неправильный номер, вероятно, молодой человек ошибся цифрой, когда его записывал.

— sarah jurassic park (@ParisEsther) 08 сентября 2018, 03:17

Поиски Николь сплотили девушек с таким же именем, которые организовывали акцию в соцсетях. Они собрались в баре, чтобы поделиться впечатлениями. Huffington Post отмечает, что в следующий раз они планируют организовать встречу с Николь, которая свела их вместе.

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