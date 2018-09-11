В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока

Дальний Восток может быть тем регионом, где не надо тянуть оптоволокно до конечного потребителя. Такое мнение в рамках специализированной панельной дискуссии, состоявшейся в ходе Восточного экономического форума, высказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

По его мнению, на последних 10-15 милях до конечного пользователя интернет может доходить за счет возможностей мобильной инфраструктуры, что позволит существенно экономить на строительстве сетей, но при этом доставлять потребителю качественный продукт.

«На Дальнем Востоке есть перспективы, как в сотрудничестве с нашей материнской компанией "Ростелеком" по устранению цифрового неравенства — протягиванию "последней мили", так и по сотрудничеству с бизнесом. Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать ряд традиционных бизнесов более высокотехнологичными, высокоинтеллектуальными и не просто «для галочки», а чтобы повысить их эффективность и продуктивность», — отметил Сергей Эмдин.

Кроме того, в рамках панельной сессии говорилось о том, что интернет стал такой же неотъемлемой частью жизни людей как вода и электричество. В частности, были озвучены данные аналитического агентства GfK, в соответствии с которыми по итогам 2017 года интернетом в России пользуется 87 миллионов человек (рост 3 миллиона пользователей за год). При этом 67 миллионов россиян пользуются мобильным интернетом (рост 20 процентов за год). Поэтому сотовые операторы становятся одними из ключевых драйверов развития и поддержки высокотехнологичных проектов в России, так как обладают мощной инфраструктурой мобильной связи, сетями скоростного мобильного интернета и широким набором передовых технологических решений.

При этом, на Дальнем Востоке активному росту числа и масштабов высокотехнологичных проектов будет способствовать дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры на базе новейших решений в области мобильной связи, в том числе высокоскоростного мобильного интернета самых последних поколений и стандартов (4G/5G и LTE-450). Например, технология LTE-450 позволяет организовать широкое покрытие скоростным мобильным интернетом не только отдаленных и малонаселенных районов суши, но также береговой линии и прибрежных районов моря. В России среди операторов сотовой связи частотами 450 МГц обладает Tele2. Запуск данной технологии на Дальнем Востоке, по мнению участников дискуссии, в частности, позволит: организовать мобильную «последнюю милю» от магистральных каналов «Ростелекома» к региональным потребителям, обеспечить качественной мобильной спецсвязью экстренные службы региона, создать инновационные цифровые экосистемы в новых отраслях промышленности, таких как, например, аквакультура.

В рамках дискуссии также было отмечено, что развитию высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке будет способствовать активная позиция государства.