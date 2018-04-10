Tele2 ответила на обвинения ФАС

В Tele2 прокомментировали претензии ФАС России по национальному роумингу. Компания стремится предлагать самые доступные цены даже в тех регионах, где она не присутствует, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.

«Являясь федеральным оператором, Tele2 оказывает услуги связи не на всей территории страны. В тех регионах, где компания не представлена, Tele2 работает на других сетях, при этом остается самым доступным по цене оператором. Даже там, где сети Tele2 нет, абонент не видит разницы в стоимости мобильной связи по сравнению с ее ценой в регионах присутствия компании», — сообщили в пресс-службе оператора.

Представитель компании подчеркнул, что в середине февраля Tele2 в пять раз снизила стоимость всех входящих звонков в Крыму и Севастополе. «Мы рады, что ФАС не нашел нарушений в части межоператорских роуминговых тарифов. Сейчас мы ждем мотивировочную часть этого решения, чтобы разобраться в претензиях к абонентским тарифам», — добавил он.

10 апреля комиссия ФАС признала факт установления Tele2 монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге. В ведомстве сообщили, что в связи с отсутствием у компании желания добровольного устранения нарушения, как это сделали ранее операторы «большой тройки», принято решение выдать оператору соответствующее предписание.

Точно такое же решение ранее было вынесено всем операторам так называемой «большой тройки» — «МегаФону», МТС, «Билайну». В этом списке Tele2 — единственный оператор, для которого вопрос национального роуминга стоит особенно остро, поскольку он работает не во всех регионах России.