Пушилин нашел себе замену

Постоянным полномочным представителем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет исполняющая обязанности министра иностранных дел республики Наталья Никонорова. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает Донецкое агентство новостей.

Соответствующий указ подписал временный исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Документ вступил в день его подписания, 12 сентября.

С 2014 года полпредом ДНР в контактной группе был сам Пушилин. 7 сентября он возглавил ДНР — Народный совет республики назначил его временно исполняющим обязанности главы республики до проведения выборов 11 ноября.

Предыдущим руководителем ДНР был Александр Захарченко, 31 августа погибший в результате взрыва в донецком кафе «Сепар».

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