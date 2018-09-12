Полицейским разрешат отслеживать россиян по телефону без санкции суда

Группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко направила в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским отслеживать россиян по телефону без санкции суда, пишет «Коммерсантъ» в среду, 12 сентября.

Упрощенная процедура обращения силовиков к операторам сотовой связи будет применяться при поиске без вести пропавших граждан.

Документ подготовлен по поручению президента от 23 августа. В качестве обоснования необходимости его принятия приводится статистика МВД, согласно которой 90 процентов пропадающих людей имеют при себе включенный мобильный телефон.

«Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение законопроекта Госдумой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не принятых вовремя мер по их поиску и спасению», — отметил один из авторов законопроекта Андрей Клишас.

Законопроект получил положительные заключения из государственно-правового управления администрации президента, Минсвязи, ФСБ и МВД.

Российские сотовые операторы заявили изданию о готовности исполнять требования нового закона в случае его принятия, однако отметили, что опасаются злоупотреблений со стороны правоохранителей.

В поддержку документа также высказались представители поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

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