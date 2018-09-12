Депутатам в Танзании запретили носить накладные ногти и ресницы

Спикер парламента Танзании Джоб Ндугай заявил, что женщинам-депутатам нельзя входить в здание парламента с искусственными ногтями и ресницами, сообщает портал The Citizen.

«Властью, данной мне конституцией Объединенной Республики Танзания, отныне я запрещаю всем членам парламента с накладными ногтями и ресницами входить в здание», — сказал Ндугай. Он отметил, что в будущем решение может коснуться и тех, кто использует слишком яркий макияж.

Спикер пояснил, что на запрет повлияло заявление министра здравоохранения страны Фаустина Ндугулиле. По его словам, как минимум 700 женщин в стране ежегодно страдают от осложнений, связанных с использованием накладных ресниц, ногтей и отбеливанием кожи.

Во вторник, 11 сентября, президент Танзании Джон Магуфули посоветовал гражданам страны отказаться от контрацепции. По его мнению, противозачаточными пользуются ленивые люди, которые не хотят работать и содержать большую семью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!