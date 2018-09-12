Президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями

Президент Танзании Джон Магуфули рассказал о ненадобности предохранения. Его слова передает The Guardian.

По мнению лидера восточноафриканской страны, противозачаточными пользуются ленивые люди, которые не хотят работать и содержать большую семью. Он добавил, что те, кто пропагандируют предохранение — плохие советчики. «Вы (...) хорошие фермеры, — сказал он, обращаясь к народу, — вы можете прокормить своих детей. Зачем вы будете прибегать к предохранению?».

Как пишет газета, слова президента не означают изменений в законодательстве. Однако отмечается, что заявления главы государства ранее уже были восприняты законодательными органами как руководство к действию.

Согласно закону, в Танзании женщины имеют право предохраняться от беременности. Однако доступ к средствам контрацепции имеют не все. По данным ООН, треть женщин в стране занимаются планированием семьи, а доступ к контрацептивам затруднен в сельских районах. В среднем же каждая танзанийка за свою жизнь рожает по пять детей.

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