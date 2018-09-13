Беременная китаянка пожаловалась на крысу в супе и получила совет сделать аборт

В Китае закрыли ресторан, беременная посетительница которого нашла в супе крысу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Вэйфан провинции Шаньдун. Китаец по фамилии Ма рассказал, что вместе с семьей отправился поужинать в сетевой ресторан. Во время трапезы его беременная супруга обнаружила в супе мертвую крысу.

Когда Ма пожаловался на это сотрудникам ресторана, они ответили: «Если вы волнуетесь насчет ребенка, мы дадим вам 20 тысяч юаней на аборт». Женщина ушла из заведения в слезах.

Позже с семьей связались представители сети и предложили компенсацию в пять тысяч юаней. Ма планирует обсуждать размеры выплаты после того, как его жена пройдет осмотр у врачей.

По жалобе Ма в заведение пришла с проверкой санитарная инспекция. Ее сотрудники не обнаружили следов крыс, однако сочли, что на кухне слишком высокий уровень влажности, а также обнаружили, что у поставщиков овощей не было всех необходимых разрешений. Заведение временно закрыто.

Представители сети ресторанов заявили, что всегда заботились о сохранности и качестве еды и готовы принять любые меры для улучшения условий.

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