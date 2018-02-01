Саниспекция запретит турку из мема элегантно солить мясо

Департамент здравоохранения Нью-Йорка начал расследование в отношении турецкого повара Нусрета Гекче (Nusret Gökçe) по прозвищу Salt Bae. Об этом пишет New York Post.

30 января издание Eater указало, что манера солить и резать стейки, которая прославила Гекче, противоречит нью-йоркским санитарным нормам. Сотрудникам ресторанов нельзя прикасаться к готовым блюдам и носить золотые наручные часы. Турецкий повар нарушает оба правила.

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В департаменте здравоохранения города подтвердили справедливость замечаний Eater. «Мы проверяем эту жалобу», — сообщил New York Post представитель организации.

Гекче быстро отреагировал на критику. «Сегодня Salt Bae носит перчатки!» — написал в Twitter специалист по связям с общественностью Ронн Тороссян (Ronn Torossian) побывавший в нью-йоркском ресторане турецкого повара после публикации в Eater.

Нусрет Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им в Twitter видеозапись приготовления стейка набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов.

Гекче воспользовался международной славой и в январе 2018 года открыл стейк-хаус в Нью-Йорке. Заведение не впечатлило ресторанных критиков, которые жаловались на высокие цены, крохотные порции и жесткое мясо.

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