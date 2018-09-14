Монеточка выступит на секретной улице в Москве

На пятилетии деревни с магазинами распродаж Vnukovo Outlet Village выступит певица Монеточка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет вечером в субботу, 15 сентября.

15 сентября на территории откроется «Секретная улица» с аутлетом всех летних фестивалей от команды «Психо Daily». Музыку в течение двух дней будут ставить диджеи Андрей Sams, трио Digidon, Тимофей Смирнов, Карина Истомина и Слава Глушков, а стены разрисует уличный художник Алексей Кио.

Также на секретной улице будет расположен фудкорт и временный бар.

Монеточка — 20-летняя певица из Екатеринбурга. В ее дискографии — альбомы «Психоделический клауд рэп» и «Раскраски для взрослых», который вышел летом 2018 года.

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